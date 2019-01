Do Opavy dorazí Václav Hybš

Jaké by to bylo vánoční období, kdyby během něj v Opavě nevystoupil Václav Hybš se svým světoznámým orchestrem. Věhlasný hudebník jezdí do slezské metropole rád a letos jeho návštěva připadá na sobotu 1. prosince. „Jsme kamarádi, kteří jsou stejného ročníku narození. Na svět jsme přišli v roce 1935. Vánoční koncert u nás bude mít už po pětadvacáté v historii,“ komentoval známý sbormistr z Nového Dvora u Stěbořic a také organizátor celé akce Karel Kostera, který ještě dodal: „K Opavě má Václav Hybš silný vztah. Byl zde totiž na vojně a strašně rád na tyto časy vzpomíná. Jako mladý muzikant ve městě tehdy proháněl děvčata. (smích) Hrával Na Rybníčku a také na dalších místech. Koncert opět proběhne v kině Mír, které je krásně zrekonstruováno. Prostory pro takovou akci jsou tady ideální.“ Začátek vystoupení je naplánován na 16. hodinu. (dus)