Do Opavy přijede Semafor

Festival Bezručova Opava přivede v pondělí 24. září do Kulturního domu Na Rybníčku ústřední dvojici kultovní scény šedesátých let, kterou prošli umělci zvučných jmen. Jiří Suchý a Jitka Molavcová s orchestrem, vedeným Jiřím Svobodou, nabídnou divákům od devatenácti hodin návrat do zlaté éry pražského divadla, na jehož vstupenky se stávaly fronty. V programu zazní všechny známé písničky, například Marnivá sestřenice, Klokočí, Pramínek vlasů a další stále zelené hity, dědící se z generaci na generaci. Předprodej vstupenek probíhá v opavské Sluně.