Vrátit se do časů minulých budou mít zájemci možnost v sobotu 25. listopadu ve Větřkovicích. V tamním kulturním domě totiž proběhne retro zábava, a to ve stylu 30. - 60. let minulého století. Součástí bude mimo jiné také soutěž o nejlepší kostým, fotokoutek či retro tombola. O hudební doprovod se postará DJ Sniegoň.

Začátek akce je naplánován na dvacátou hodinu.