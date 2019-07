Edice KOD slaví výročí, knihovna pořádá výstavu

KOD je zkratkou pro Knihy odvahy a dobrodružství. Tato edice se začala vydávat v roce 1954 a s přestávkami vychází dodnes. Letos si připomínáme už 65. výročí edice a u této příležitosti připravila Knihovna Petra Bezruče v Opavě výstavu ze soukromé sbírky. K vidění je v oddělení pro dospělé v hlavní budově a představuje první vydání titulů dnes již legendární edice nakladatelství Albatros, která čítá 224 titulů. Jejich výběr si mohou zájemci prohlédnout právě v opavské knihovně, a to v otevírací době: o prázdninách v pondělí a ve čtvrtek vždy od 9 do 18 hodin. Výstava potrvá až do konce září.