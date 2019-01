Výstava s názvem Elegie moderny s podtitulem Knižní kultura let 1958 – 1968 pomalu ale jistě míří do finále. V Památníku Petra Bezruče, který se nachází v opavském centru v Ostrožné ulici, bude k vidění až do 7. ledna. Více informací naleznete na internetových stránkách www.szm.cz.