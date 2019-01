Fajne léto zavírá do Darkoviček

Do minulosti se v sobotu 9. září přenesou návštěvníci areálu československého opevnění v Darkovičkách. Od jedné do pěti hodin se totiž mohou podívat například na ukázku dobového jezdectva Rudé armády a prohlédnout si vojenskou techniku nebo pevnostní objekt Alej. Kromě toho se můžou jak děti, tak i rodiče zapojit do soutěže na téma druhé světové války. Jako doprovodný program organizátoři připravili střelbu z airsoftových pistolí, kuší a luků, jízdu na koních a pro děti malování na obličej. Na akci také vystoupí Country skupina s.r.o. Několikahodinový program v Darkovičkách se koná v rámci šestého ročníku Fajneho léta, které prostřednictvím Technotrasy představuje veřejnosti technické památky Moravskoslezského kraje.