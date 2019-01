Festival Bezručova Opava

Září znamená pro město Opava další ročník multižánrového festivalu Bezručova Opava. Ojedinělý kulturní svátek je svým monotematickým zaměřením a multižánrovým rozpětím ojedinělý a letos navíc slaví své šedesátiny a 150 let od narození Petra Bezruče. Patří mezi nejstarší kulturní události v republice a jeho letošní téma zní Síla tradice. „Tradice je něco, co obstálo ve zkoušce času, který ji prověřil. Je dědictvím i pokladem nás všech,“ přibližuje záměr festivalu jeho dramaturg Petr Rotrekl. Program návštěvníkům nabídne od 30. srpna do 27. září zhruba šedesát pořadů ze všech uměleckých žánrů od divadla přes film, hudbu, literaturu a výtvarné umění.