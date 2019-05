Filmový klub nabídne milostný příběh

Opavský filmový klub po návratu z Dalších břehů vyjde vstříc všem, kteří si potrpí na klišé o máji jako čase lásky a nabídne nevšední milostný příběh Nit z přízraků. Jeho režisér Paul Thomas Anderson byl i scénáristou, kameramanem a producentem (Oscara však získal jeho stálý spolupracovník Mark Bridges za kostýmy). Přeneseme se do Londýna 50. let, kdy toto město udávalo módní styl, a také protagonistou filmu je brilantní módní návrhář ReynoldsWoodcock, který trpí obsesívně-kompulzívní poruchou osobnosti. Je jasné, že když do jeho života vstoupí osudová láska Alma, každodenní program sestávající se z neměnných rituálů to řádně naruší. A aby toho nebylo málo, do vztahu zasahuje také Reynoldsova sestra. Děj spletitých vztahů sledujeme v pečlivě stylizovaných záběrech, které dávají tušit, že za harmonickým povrchem se bude skrývat cosi daleko temnějšího.

Snímek Nit z přízraků uvádí kino Mír v pondělí 6. května od 18 hodin.