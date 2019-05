Filmový klub představí snímek Léto

Snad se setká s pochopením, že Opavský filmový klub už připomene následující roční období skvělým ruským snímkem Léto. V jisté výhodě budou zasloužilejší diváci, kteří zažili přelom sedmdesátých a osmdesátých let a vzpomínají si na jeho podivné šedé bezčasí. Ještě pesimističtější situace jistě panovala v té době – už po Brežněvovi, ale ještě před Gorbačovem – v Leningradě (a tuto náladu vykresluje i výborná kamera a černobílý formát). A přece skupina mladých nadšenců dokázala založit ve stínu Aurory kvalitní rockové kapely, což byl pro režiséra Kirilla Serebrennikova jeden z inspiračních zdrojů. Logicky v centru dění je dvojice hudebníků, a aby situace nebyla jednoduchá ani v privátní rovině, také manželka jednoho z nich. Premiéru měl film v rámci hlavní soutěže festivalu v Cannes, a to za osobní neúčasti režiséra – Kirill Serebrennikov byl tou dobou v domácím vězení v Rusku. Za zpronevěru, jeho pozice kritika Putinova režimu s tím jistě nemá co dělat...

Snímek Léto uvádí kino Mír v pondělí 20. května od 18 hodin.