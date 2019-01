Galerie Hřivnáč vystaví práce ostravského výtvarníka

Galerie Hřivnáč v Opavě uvede ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin vernisáží výstavu malíře Iva Sumce. Asistent profesora Daniela Balabána z ateliéru malby ostravské university netvoří prvoplánovité a líbivé věci v jasných barvách, ale jde za svým viděním světa. Maluje to, co vidí kolem sebe a barvy příliš nepoužívá. Je typickým představitelem ostravské malířské školy a nejraději maluje ve svém ateliéru na dole Michal. Výstava bude přístupná do 2. března.