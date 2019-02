Gymplbands vystoupí pro malou Sárinku

Každoroční koncert školních kapel Gymplbands, pořádaný v opavském Klubu Art školním parlamentem Slezského gymnázia, bude mít letos charitativní účel. Tentokrát se uskuteční v pátek 15. února v 16 hodin. Ve spolupráci s opavskou speciální Mateřskou školou Eliškou, zaměřenou na práci s dětmi s handicapem, se pořadatelé rozhodli sehnat další lokální partnery. Výtěžek z koncertu, na kterém vystoupí kapely Naděje, Kopyto, Draath 42, When Your Smile Fallin Down, Zatím nevím, Swingová partička, Variable Band a Self Talk, půjde na nákup speciálního kočárku pro malou Sárinku, trpící nemocí DMO kvadruparéza. Mateřská škola Eliška dodá k prodeji rukodělné výrobky dětí a vojáci z opavského 53. pluk průzkumu a elektronického boje kromě finančního příspěvku koncert obohatí výstavou fotografií z misí, kterých se účastnila jejich jednotka.