Hasiči oslaví významné jubileum

Oslavy 135 let založení SDH v Hlubočci se uskuteční v sobotu 29. června od 14 hodin v místním víceúčelovém sportovním areálu. Ke zhlédnutí bude současná i historická hasičská technika, dynamické ukázky zásahové jednotky, pro děti i dospělé jsou připraveny různé atrakce a soutěže. Vystoupí parkour Freerun Prajzská, Duo Juyos Complet, Šašci v manéži a večer zakončí DJ Flock. Samozřejmostí je bohaté občerstvení. Celodenní vstupné činí 150 Kč, pro děti do 15 let je vstup zdarma.