Hasiči v Jamnici se pokusí překonat rybník

Překonej rybník. Tak se jmenuje netradiční hasičská soutěž, jejíž 25. ročník se ve stěbořické části Jamnice uskuteční v sobotu 20. července od 14 hodin. Akci pořádá tamní sbor dobrovolných hasičů. Každé družstvo má sedm členů, první dva zůstávají na startovním břehu a pumpují vodu ruční čtyřkolovou hasičskou stříkačkou a ostatních pět soutěžících musí přeběhnout po velmi úzké a kluzké lavičce přes rybník a zároveň táhnout za sebou hadice. Jakmile se dostanou na břeh, musí proudem vody shodit terč. Pak už stačí co nejrychleji nasednout do loďky a pádlováním pouze vlastníma rukama se dostat opět co nejrychleji k časoměrnému zařízení a stiskem tlačítka ho zastavit. Soutěž je mezi diváky velmi oblíbená a všichni doslova lační po každém nedobrovolném pádu závodníka do vody.