Hlavní oslava Dne stromů se kvůli nepříznivému počasí neuskutečnila 22. října, jak bylo původně plánováno, ale je přesunuta na neděli 29. října od 13 do 17 hodin do sadů Svobody. Doprovodný program běží již od 30. září až do listopadu, kdy proběhne výsadba stromů v lokalitě u Svaté Anny.