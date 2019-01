V oddělení pro dospělé čtenáře opavské Knihovny Petra Bezruče si mohou návštěvníci zpestřit hledání knih zhlédnutím výstavy Dušana Lederera s názvem Hlavolamy. Výstava známého sběratele hlavolamů z Větřkovic vás zavede do světa spletitých řešení a vychytávek. Vstup je volný, otevřeno je podle provozních hodin knihovny, a sice v pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 18 hodin, v pátek od 8 do 17 hodin, ve středu a o víkendu je výstava uzavřena.