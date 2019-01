Obě města připravila s firmami Kofola a Mondeléz International pro cyklistické nadšence cyklojízdu s názvem Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu. V sobotu 2. září kdykoliv od 9 do 16 hodin se mohou zájemci vydat na trasu po cyklostezce 55 buď z opavského koupaliště, nebo z krnovského Petrova rybníka do zmíněných firem a cestou pro ně budou u stanovišť připravené zajímavé úkoly a hry pro děti.