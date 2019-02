Klub ovládnou příznivci punku

Milovníci punkrockové hudby si přijdou na své v sobotu 23. února v opavském Klubu Art. Uskuteční se zde totiž koncert hned dvou punkových kapel, a sice českých Plexis a slovenské Výstrahy, která vystoupí jako předkapela. Skupina Plexis vznikla v roce 1984 kolem mladého vyšehradského punkáče Petra Hoška. O deset let později předskakovali Plexis v pražské Lucerně legendárním Ramones. V roce 2009 oslavili 25 let své existence. V červnu 2011 vychází deska Vohul to!, na podzim 2017 pak na pulty zamířila deska Kašpar v nesnázích. Opavský koncert začne ve 20 hodin, lístky jsou v předprodeji na recepci Obecního domu k dostání za 170 korun, na místě za 210 korun.