Knihovna vystavuje linoryty studentů

V pobočce opavské Knihovny Petra Bezruče v Kylešovicích je nyní k vidění výstava linorytů s názvem Kouzlo otisku. Jde o práce žáků prvního ročníku oboru grafický design Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě, pod vedením Lenky Kašpárkové. Vstup je volný, výstava je k vidění během otevírací doby pobočky. Ta je přístupná v pondělí a čtvrtek od 10 do 18 hodin, s polední pauzou od 12 do 12.30. Linoryty je možné zhlédnout až do 31. srpna.