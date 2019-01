Kobeřice ožijí odpustovým veselím

Areál TJ Sokol v Kobeřicích se od čtvrtku 9. do neděle 12. srpna stane dějištěm odpustu, který se každoročně stává největším tradičním kulturním svátkem Kobeřic i celého okolí. Předvojem karmaše bude ve čtvrtek promítání letního kina. Od 21 hodin zhlédnou příchozí český snímek Pohádky pro Emu. Hlavní hvězdou celého odpustu však bude zpěvačka Ewa Farna, která vystoupí v pátek ve 21 hodin. Právě v pátek očekávají pořadatelé velkou návštěvnost, proto dojde k uzavření části ulic Topolové a Louky. Do areálu bude možný vstup jen hlavní branou, rodiče s dětmi, kteří budou chtít vyrazit jen na atrakce, budou vpuštěni po zaplacení zálohy 200 korun na osobu, při opuštění areálu do 20 hodin jim bude záloha vrácena. Děti do 140 centimetrů výšky mají vstup volný. Po koncertu Ewy Farne už bude pódium patřit kravařské kapele Drive. V sobotu od 20 hodin zahraje skupina Jen Tak Band, ve 22 hodin rozzáří noční oblohu ohňostroj. V neděli v 15 hodin si na své přijdou příznivci dechovky, představí se kapela Kobeřanka. Od 17 hodin se mohou děti těšit na program s klauny, v 18 hodin vystoupí zpěvák Vlasta Redl. Pomyslnou tečku za celým odpustem napíše ve 20 hodin kapela Pohoda. Po celou dobu oslav bude zajištěno bohaté občerstvení. Letní kino, sobotní a nedělní vstup do areálu není nijak zpoplatněn.