Protože jde nejen o nový rok, ale také o první týden v měsíci, Opavský filmový klub nabídne svůj letošní úvodní snímek v hradeckém kině Orion.

A bude to rovnou i česká premiéra posledního filmu Woodyho Allena Kola zázraků.

Není mnoho režisérů, kteří točí takovým tempem a v takové kvalitě jako právě Woody Allen. Asi by bylo omylem (a rovněž možná by to nebylo ku prospěchu věci) čekat od něj nějaké velké překvapení. Ve většině případů se nepohne z New Yorku a zašmodrchaná spleť mezilidských, hlavně milostných, vztahů je základem všech příběhů.

V tom uváděném je jeho kulisou Coney Island, jehož velké ruské kolo se dostalo do titulu filmu, ale navíc je také symbolem životů hlavních hrdinů. V centru příběhu z padesátých let je bývalá herečka Ginny, které se život poněkud zkomplikuje nejen zásluhou pohledného plavčíka Mickeyho v podání Justina Timberlakea.

Woody Allen nemá problém angažovat nejlepší herce a Ginnu si bravurně střihla Kate Winsletová. Kamery se ujal po předešlém Allenově snímku Café Society opět slavný Ital Vittorio Storaro, jenž hrou barev a způsobem nasvícení skvěle vystihuje náladu jednotlivých postav i momentů.

Snímek Kola zázraků promítá kino Orion v Hradci nad Moravicí dnes od 18.15 hodin.