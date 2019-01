Koupák se ponese na vlnách swingu, vystoupí Ondřej Havelka

Na městském koupališti Opava proběhne v sobotu 18. srpna v rámci léta zábavy akce s názvem Koupák na vlnách swingu. Plovárna se ponoří do atmosféry první republiky, od 10 hodin budou k vidění prvorepublikové módní přehlídky, návštěvníci ochutnají dobová jídla, stylové budou i tvořivé dílny a aktivity pro děti. Od 16 do 20 hodin zahraje elektroswing DJ Stell the Hapcat, v 19 hodin proběhne gymnastické a taneční vystoupení klubu SGD Špičková. Hlavní hvězdou akce však bude od 20.30 Ondřej Havelka i s jeho Melody Makers. Elektroswingoví Mydy Rabycad vystoupí od 22.30. Po celý den bude k dispozici bohaté občerstvení i atrakce pro děti. (ber)