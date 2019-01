Kravaře hostí další Konzulární dny

Pravidelně míří lidé ze širokého okolí do Kravař, aby si zde nechali v rámci Konzulárních dnů vyřídit německý cestovní pas. Tuto možnost budou mít také letos, zaměstnanci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo budou v Kravařích k dispozici ve středu 14. a ve čtvrtek 15. listopadu. Konzulární dny se uskuteční v prostorách Buly arény ve středu od 8.30 do 17.30, ve čtvrtek pak od 8.30 do 11 hodin. Kromě cestovního pasu si mohou lidé zažádat o vystavení německého rodného listu, ambasáda poskytuje také poradenství týkající se rodinného práva.