Kravařský zámek bude hostit výstavu obrazů

Návštěvníci Zámku Kravaře budou v následujících dnech kromě prohlídky samotného objektu moci zhlédnout také soubor obrazů Jiřího Kokoška. Vernisáž výstavy, kterou autor pojmenoval Cestou… se uskuteční už tento čtvrtek 19. července, a to od sedmnácti hodin v prostorách kravařského zámku. Zájemci si však obrazy mohou prohlédnout i v dalších dnech, neboť výstava potrvá až do 12. srpna. Otevřena bude pro širokou veřejnost od úterý do neděle vždy od deseti do sedmnácti hodin.