Kukuřičné bludiště hlásí: Otevřeno!

Originální kukuřičné bludiště v Opavě vyrostlo již potřetí, a to na stejném místě jako v loňském roce, tedy v poli mezi Opavou a obcí Slavkov. Jeho cílem je dostat děti na čerstvý vzduch a přimět je k pohybu. Otevřené bude do 19. srpna, každý den od 9 do 20 hodin. Zavřeno bude pouze v případě silně deštivého počasí. Do bludiště můžete s kočárky i s pejsky na vodítku. Další informace nejenom o opavském kukuřičném bludišti lze nalézt na www.kukuricaci.cz.