Bazar dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti mohou zájemci navštívit v sobotu 23. března v Píšti. Akce se uskuteční od 8.30 do 11 hodin v tamním kulturním centru vedle obecního úřadu. Kdo by chtěl na bazaru také prodávat, může se hlásit do 20. března na čísle 725 036 821 nebo na emailu klub.pist@seznam.cz.