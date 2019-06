Lidé si prohlédnou kostel a klášter

Kostel svatého Václava v Opavě a dominikánský klášter se stanou v úterý 2. července předmětem komentované prohlídky, kterou od 16.30 povede přímo v kostele Hana Fabiánová. Počátky stavby sahají do konce 13. století, do dnešních dnů se kostel dochoval zejména v barokní podobě. V kapli sv. Dominika lze ale spatřit i gotické fresky. Přilehlý klášter prošel v letech 2009 – 2011 velkou rekonstrukcí, o šest let dříve došlo i ke konzervaci kostela. Vstupenku v ceně 50 korun bude možné si zakoupit přímo na místě, zarezervovat si je lidé mohou i na recepci Obecního domu či na čísle 553 791 947.