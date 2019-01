V prostorách zámku B v Litultovicích se v sobotu 27. října v 16 hodin uskuteční vernisáž výstavy Litultovice ve víru Velké války 1914 – 1918. Úvodního slova se ujme historik Ondřej Kolář. Výstava bude dále otevřena v neděli 28. října od 14 do 16 hodin, v týdnu od 29. října do 2. listopadu po domluvě na čísle 602 584 081 a poté o víkendu 2. a 3. listopadu bude přístupná od 14 do 17 hodin.