Minigolf v Opavě můžete hrát i večer

Oblíbeným zpestřením pobytu na Městském koupališti Opava je návštěva minigolfu, který je právě součástí plovárny. Na jejím provozu ale není závislý, a proto se veřejnosti otevírá vždy už na konci dubna, zahrát si lidé mohou přijít až do konce září.

Provozní doba je ve všedních dnech od 14 do 19 hodin, o víkendech a státních svátcích od 10 do 19 hodin. V době letních prázdnin je možné si hru užíti i večer, a to až do 22 hodin. V případě deště je minigolf uzavřen.