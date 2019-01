Dohnálkův park v Háji ve Slezsku zaplní v pátek 8. června příznivci známého rockového souboru Mňága a Žďorp, pocházejícího z Valašského Meziříčí. Jeho členové je od 19 hodin odmění koncertem, ve kterém zazní jejich hitovky, a že jich není málo. Ke schopnostem této oblíbené kapely patří i to, že už třicet let dokáže oslovovat rovněž i mladé publikum, takže její koncerty navštěvují zájemci od patnácti do padesáti let.