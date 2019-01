Mořeplavec lidem ukáže neznámou tvář jachtingu

Když se řekne jachta, napadne řadu lidí slunečná dovolená kdesi na jihu. Na druhé straně to však jsou i výpravy po rozbouřeném moři na lodi, zmítající se na vlnách. Tuto méně známou tvář jachtingu představí zvědavcům „mořský vlk“ Tomáš Kůdela. V úterý 24. října si mohou přijít zájemci poslechnout jeho vyprávění do knihovny Patera Bezruče v Opavě, nebudou chybět ani fotografie a videa z jeho plaveb. Třiapadesátiletý Tomáš Kůdela už dokázal na jachtě pokořit i Atlantik, a to zcela sám. Přednáška zkušeného mořeplavce začíná v 18 hodin.