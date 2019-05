MTBcross se hlásí o slovo

Milovníci horských kol si ve středu přijdou na své. Na programu je totiž v okolí Slavkovského lesíku závod pro všechny kategorie – MTBcross.

Hlavní závod se pojede na jednu hodinu plus jedno kolo, odstartuje ve 13.30 a je určen pro seniory 1990 až 2002, Masters 30 (1980 – 1989), Masters 40 (1970 – 1979) a Masters 50 plus (1969 a starší). Téměř celý cyklokrosový den slibuje zajímavou podívanou a je určen pro celou rodinu. Šanci mají i malí závodníci na odrážedlech. V hlavním závodě se jede o finanční odměny.

Program:

8.00 – 9.00 prezentace - Začátečníci, Junioři A-F

10.15 – Závod Začátečníků (odrážedla)

10.30 – Závod Junioři F (1 kolo) a Junioři E, D (2 kola)

11.00 – Závod Junioři C, B, A (4 kola)

11.00 – 12.00 Prezentace - hlavní závod Senioři, Masters - Muži, Ženy

12:00 – Prohlídka tratě hlavního závodu

12.30 – Vyhlášení vítězů dětské kategorie

13.30 – Závod MTBCROSS na 60 min. + 1 kolo - Senioři, Masters

15.30 – Vyhlášení vítězů hlavního závodu