Jaký je západ Ameriky a také Havajské ostrovy se na své expedici pokusila zjistit rodina Márových. Prozkoumali známé národní parky, zavítali do Las Vegas nebo do proslulé věznice Alcatraz. Na Havajských ostrovech navštívili vyhlášené pláže. Povídání o jejich cestě si mohou přijít zájemci poslechnout ve středu 3. října do knihovny do Bolatic. Beseda začne v 17 hodin, vstup je volný, občerstvení zajištěno.