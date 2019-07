Na cyklovýlet se pojede z Opavy do Staříče

Turistický oddíl TJ Sokol Staříč pořádá v sobotu 20. července Cyklovýlet z Opavy do Staříče. Sraz účastníků bude v 5.50 hodin na zastávce U Mlýna, poté se společně pojede na vlakové nádraží do Frýdku-Místku. V 6.30 je odjezd vlaku do Opavy. Trasa výletu povede přes Velké Hoštice, Kravaře, Darkovice, Šilheřovice, Landek, kolem Odry do Jistebníku přes Brušperk a cílovým místem bude Staříč. Délka trasy je 80 kilometrů. Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit 100 korun za dopravu do 16. července v staříčské knihovně.