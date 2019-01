Na kateřinském kolbišti proběhne memoriál v parkurovém skákání

Jezdecký klub v Kateřinkách pořádá od 3. do 5. srpna ve svém areálu už 20. ročník Memoriálu Ericha Režnara v parkurovém skákání. Jezdci s koňmi nastoupí na kolbiště v pátek a sobotu od 9 hodin, v neděli od 14.30 hodin. V pátek budou na překážkách získávat cenné zkušenosti mladí koně od čtyř do sedmi let věku a po nich budou následovat hobby parkury pro začínající jezdce. Sobota bude patřit skokům do 130 cm, hlavní soutěže se diváci dočkají v neděli. Přední čeští jezdci budou se slovenskou a polskou konkurencí zdolávat ve dvoukolovém parkuru v sedlech svých koní překážky do 135 cm. V závěru si zasoutěží ještě nejmenší děti na ponících.