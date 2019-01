Podívat se, jak se vyrábí svíčky, lije olovo nebo razí mince mohou návštěvníci opavských vánočních trhů díky řemeslnému městečku, které také letos vyroste na Dolním náměstí. K vidění tady bude po čtyři dny, a to od středy 19. do soboty 22. prosince, vždy od 10 do 18 hodin. Na místě bude své umění předvádět řezbář, hrnčíř, děti se mohou svézt na historických kolotočích, v provozu bude i pekárna s chlebovou pecí.