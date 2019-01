Na "Ptačáku" se bude hřešit

Opavské léto zábavy, letos v rytmu první republiky, pokračuje další akcí. V sobotu 11. srpna se dění opět přesune na Ptačí vrch, kde se uskuteční akce Ptačák aneb hříšní lidé města opavského. Od 14 do 20 hodin zde ožije dobové prvorepublikové tržiště, příchozí si budou moci vyzkoušet stylové aktivity, děti se pobaví ve tvořivých dílnách. K vidění budou četníci i se služební stanicí, protipólem jim bude galerka a holky ze Záběhlic. Nouze nebude ani o hudební doprovod. Od 17.30 do 20 hodin zahraje swing LAM Trio, BigBLAST! Band nabídne v časech 19.30 – 20.15 a 20.45 – 21.30 skladby od Glenna Millera až po funkové a popové pecky. Až do jedné hodiny ranní pak bude Ptačák patřit DJ Swing Garden.