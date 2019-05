Opavský filmový klub uvede znova nevšední milostný příběh Nit z přízraků. Režisér Paul Thomas Anderson nás přenese do Londýna 50. let, kdy toto město udávalo módní styl. Protagonistou filmu je brilantní módní návrhář Reynolds Woodcock. Bohužel při prvním promítání se film „sekl” právě při jeho otázce „Kdy se vrátí Cyril?”. Chcete-li to zjistit, přijďte se – teď už na celý – film podívat. Snímek Nit z přízraků uvádí kino Mír v pondělí 3. června od 18 hodin.