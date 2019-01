Areál TJ Sokol ve Chvalíkovicích bude dnes centrem oslav obce. Zahájí je starosta v 15 hodin. Následovat bude vystoupení trubačů Mysliveckého spolku. Ti nejmenší se mohou těšit na Shreka a Mimoně. Dospělé pak pobaví Vladimír Hron. Před 19. hodinou rozezvučí areál Acoustica. Po ní Team Revival. Na 22 hodin je přichystán ohňostroj. Discokarneval DJe Pavla Šindláře pak roztančí areál až do rána. Vstupné je 60 korun, děti do 15 let zdarma.