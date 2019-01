Na výstavu obrazů, kreseb a grafik se mohou zájemci v těchto dnech vypravit do sokolovny v Háji ve Slezsku. Přístupna je vždy o sobotách a nedělích od 13 do 18 hodin, a to až do konce března. Výstavu ručně malovaných i graficky zpracovaných obrazů či kopie kreseb pořádá mokrolazecká hudební a zábavná skupina Né Každý Je Dokonalý. Vstupné dobrovolné. (ber)