Opava: kolbiště zaplní květnové jezdecké závody

Jezdecký klub Opava-Kateřinky pořádá od pátku 10. května do neděle 12. května na svém kolbišti parkúrové jezdecké závody s účastí českých a polských jezdců. V pátek budou na pořadu soutěže pro amatérské jezdce a mladé koně. V sobotu budou jezdci a koně zdolávat parkúry od 80 cm do 135 cm a v neděli od 90 do 140 cm. Nedělní závody vyvrcholí během odpoledne soutěžemi pro poníky, které budou zároveň kvalifikací pro Moravský skokový šampionát pony. Začátky soutěží jsou naplánovány každý den v 9 hodin a průběžně budou pokračovat celý den. Vstup bude pro příznivce parkúrového skákání volný.