Opava na nohou, dorazí italský mistr

Další basketbalový svátek je tady. Do Opavy v rámci 3. kola Ligy mistrů míří pořádně „nabušený“ celek Umana Reyer Venezia, úřadující italský mistr. „Je to ten nejkvalitnější tým, který můžeme u nás vidět. Mají moře zkušeností z italské ligy i evropských pohárů,“ řekl na adresu Benátek, za které hraje i český reprezentant Tomáš Kyzlink, opavský kouč Petr Czudek. „Musíme se vrátit do módu s hranicí agresivity jak v obraně, tak útoku. Je třeba jít štěstí naproti dobře odvedenou prací na palubovce a nejen o ní mluvit,“ doplnil opavský stratég. Utkání začne v úterý v 18.30 hodin ve sportovní hale v Opavě.