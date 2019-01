Opavská minizoo při svíčkách

Jak to v opavské minizoo, která se nachází v Husově ulici, vypadá po západu slunce, se dozví návštěvníci tradiční Minizoo při svíčkách. Některá zvířata už sice spí, avšak jiná s příchodem tmy naopak ožívají. Akce se skuteční v pátek 23. listopadu od 17.30 do 21.30 hodin. Součástí bude také výstava lampiček a jiných svítidel, tyto vlastnoruční výroby mohou zájemci do minizoo přinášet až do 21. listopadu. Všechny pak budou od 28. listopadu k vidění také v opavské Bredě.