Farmářské trhy se vracejí na scénu

Na Dolním náměstí v Opavě bylo v uplynulých týdnech živo. Nejdříve se zde zabydlely Velikonoční trhy, třikrát týdně pak v prostoru před kostelem svatého Václava vyrostlo Jarní tržiště, kde si zájemci mohli zakoupit sazenice či rostliny. V pátek 26. dubna se ale naplno rozjede už i program oblíbených Farmářských trhů. Budou se uskutečňovat každou středu a pátek od 6.30 do 14 hodin a o sobotách od 6.30 do 12 hodin. Pouze v době státních svátků se konat nebudou. V rámci doprovodných akcí by měly být součástí farmářských trhů i trhy řemeslné. Jarmark poběží na náměstí až do 9. listopadu. (ber)