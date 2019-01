Jazzové trio ve složení Adam Sikora (bicí), Vít Beneš (kytara) a Michal Šelep (kontrabas), vstupující pod názvem The Abs, zavítá ve čtvrtek 7. června do slezské metropole. Jejich koncert si zájemci mohou přijít poslechnout do opavského KUPE ve Vodárenské věži, začátek je naplánován na 19. hodinu. Repertoár The Abs je složen jak z originálních kompozic, tak z převzatých rockových či popových songů.