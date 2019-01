Opavské lázně nabízí saunu i páru

Součástí Městských lázní Opava, které se nacházejí na Zámeckém okruhu, jsou také doplňkové služby. Návštěvníci si mohou odpočinout například v sauně nebo v páře. Od pondělí do čtvrtku je otevřeno od 13 do 21 hodin, přičemž pondělky a středy jsou vyhrazeny pouze ženám, úterky a čtvrtky pak mužům. V pátky od 14 do 18 hodin opět slouží sauna s párou ženám, od 18 ho 20 hodin jsou prostory společné. Každou sobotu od 8 do 16 chodí relaxovat muži, od 16 do 18 hodin je opět zařízení společné pro obě pohlaví, stejně jako v neděli od 8 do 12 hodin. Od 13 do 17 hodin pak pobyt v sauně a páře patří jen ženám.