Stejně jako v minulých letech mohou zájemci vyrazit zakoupit vánoční stromek do areálu opavského magistrátu v Krnovské ulici. Městské lesy Opava je tady budou prodávat od středy 12. do pátku 14. prosince vždy od 8.30 do 16 hodin. Na výběr bude smrk, smrk pichlavý, borovice i jedle.