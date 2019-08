Opavské muzeum obsadí netopýři

Slezské zemské muzeum Opava bude ve středu 28. srpna plné netopýrů. Od 18 do 22 hodin se totiž v Historické výstavní budově uskuteční další ročník Mezinárodní noci pro netopýry. Návštěvníci nahlédnou do života těchto savců, s nimiž je spojena celá řada mýtů, pověr a pověstí. Přednášky, audio i video ukázky lidem přiblíží život těchto zvířat, zjistí, co je nejvíce ohrožuje, jak je lze chránit a proč jsou v přírodě užiteční. Příchozí si prohlédnou i preparáty ze sbírek opavského muzea a další zajímavosti. Součástí akce budou i různé hry a aktivity pro děti s netopýří tematikou. Vstup je volný.