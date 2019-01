Opavští zahrádkáři se pochlubí svými výpěstky

Sál purkmistrů v opavském Obecním domě se na tři dny zaplní ovocem, zeleninou, květinami nebo vinnou révou. Od pátku 24. do neděle 26. srpna zde totiž bude probíhat výstava, na které představí své výpěstky opavští zahrádkáři. V pátek a sobotu bude otevřeno od 8 do 18 hodin, v neděli od 8 do 16 hodin. Jedná se už o 16. ročník akce. Kromě tradičního seznámení se s recepty zahrádkářů a ochutnávek jejich produktů bude pro návštěvníky připravena knižní publikace s názvem Recepty našich členů. V ní mohou najít spoustu inspirativních receptů z ochutnávek let minulých. Součástí výstavy bude i vyhodnocení nejlepšího a nejoriginálnějšího exponátu. Vstupné je dobrovolné.