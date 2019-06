Opavu v secesním hávu přiblíží výstava

V duchu secesního stylu se ponese nová výstava v expozici Cesta města v opavském Obecním domě. Secese spadá přibližně do období let 1895 – 1914. Stěžejními umělci byli například Alfons Mucha, Gustav Klimt, z architektů Dušan Jurkovič. Kromě umění a architektury se ale secese promítla také do vybavení domácností nebo módy. Právě secesi, vnímanou často jako půvabnou a poklidnou zlatou éru monarchie, přiblíží návštěvníkům opavská výstava. Příchozí se dozví, jak v tomto období žili obyvatelé města, kde bydleli, pracovali, kam se chodili bavit či sportovat. Výstava poukáže také na dochované i zaniklé stavby v secesním stylu. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 17 hodin, k vidění bude výstava až do 3. listopadu.