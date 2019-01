Orlovna bude na pár dní patřit retro výstavě

Zpříjemnit si předvánoční čas mohou lidé ve Starém Jičíně prohlídkou retro výstavy s názvem Vánoce v čase. K vidění bude od soboty 16. do úterý 19. prosince v orlovně na náměstí ve Starém Jičíně. „Přijďte se zastavit v předvánočním shonu a zadívat se do krásy a historie každého

z vystavených originálů,“ lákají pořadatelé s tím, že výtěžek z dobrovolného vstupného věnují Karolínce Ondrušové na náročnou léčebnou rehabilitaci. V sobotu bude výstava otevřena v době od 15 do 18 hodin, v neděli od 9 do 11.30 hodin a poté ještě od 13 do 18 hodin. Poslední dva dny dopoledne bude výstava patřit školám a školkám, a odpoledne od 13 do 18 hodin opět široké veřejnosti.